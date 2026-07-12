قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية

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الوكيل الإخباري- تصدت قطر، الأحد، لهجمة صاروخية استهدفتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة عقب الضربات الأميركية الجديدة على إيران. اضافة اعلان





وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، عبر إكس، عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت البلاد.



وسمع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة وفق ما أفاد صحفيون من وكالة فرانس برس، كما رصدوا عمليات اعتراض جوي في سماء الدوحة التي تلعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران، في حين تلقى السكان رسائل نصية تحضهم على "الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة".





