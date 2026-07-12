الأحد 2026-07-12 12:29 م

قطر تعلن الحداد العام لمدة 4 أيام

قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء سقوط شظايا إثر هجمات إيرانية
قطر
 
الأحد، 12-07-2026 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام في ‏كل أنحاء ‏الدولة، إثر وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني.‏ وذكرت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن الديوان الأميري، أن ‏الحداد العام ‏يبدأ من اليوم الأحد، ‏وأنه سيتم تعطيل العمل ‏في الوزارات والأجهزة الحكومية ‏الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ‏اعتبارا من يوم غد ‏الاثنين على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد ‏المقبل.‏ وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم، أمير البلاد ‏السابق ‏الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن ‏عمر ناهز 74 عاما.‏ اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النائب محمد جميل الظهراوي

شؤون برلمانية الظهراوي لـ حسان: بدأت كمنتخب مصر وانهيت مثل المغرب

مادبا

أخبار محلية فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى بسباق فسيفساء مادبا

قال حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار، الأحد، إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلة في أثناء دخولها القناة التي تربط بحر آزوف بالبحر الأسود. وأضاف، عبر تطبيق تلغرام، أن الحريق الذي اندلع جراء ال

عربي ودولي روسيا: أوكرانيا قصفت ناقلة نفط في بحر آزوف

مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

عربي ودولي مصر تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأردن ودول الخليج

العرموطي: هذا لم يحدث حتى في زمن الأحكام العرفية

شؤون برلمانية العرموطي: هذا لم يحدث حتى في زمن الأحكام العرفية

قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء سقوط شظايا إثر هجمات إيرانية

عربي ودولي قطر تعلن الحداد العام لمدة 4 أيام

البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب

عربي ودولي البرلمان العربي يعزي دولة قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب ضمن الأطر الدستورية والتشريعية، بما يخدم المصلحة الوطنية، مشددًا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريع

شؤون برلمانية رئيس الوزراء: الحكومة تتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين أبرزها الإدارة المحلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 