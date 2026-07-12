قطر تعلن الحداد العام لمدة 4 أيام

11:54 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام في ‏كل أنحاء ‏الدولة، إثر وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني.‏ وذكرت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن الديوان الأميري، أن ‏الحداد العام ‏يبدأ من اليوم الأحد، ‏وأنه سيتم تعطيل العمل ‏في الوزارات والأجهزة الحكومية ‏الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ‏اعتبارا من يوم غد ‏الاثنين على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد ‏المقبل.‏ وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم، أمير البلاد ‏السابق ‏الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن ‏عمر ناهز 74 عاما.‏ اضافة اعلان







