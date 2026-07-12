قطر تعلن الحداد العام لمدة 4 أيام

الوكيل الإخباري-
أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لمدة 4 أيام في كل أنحاء الدولة، إثر وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وذكرت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن الديوان الأميري، أن الحداد العام يبدأ من اليوم الأحد، وأنه سيتم تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم غد الاثنين على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد المقبل. وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم، أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاما.اضافة اعلان