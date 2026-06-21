قطر تعلن بدء قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية القطرية بدء قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، والاجتماع الأول بين واشنطن وطهران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. اضافة اعلان





وأعربت الوزارة عن تطلعها لأن تفضي الاجتماعات للتوصل لاتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم.



وأفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بتشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تُعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولاً إلى إبرام الاتفاق النهائي، بما يعكس التزام جميع الأطراف بالمضي قدماً في العملية التفاوضية بحسن نية، وبهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.





