قطر تعلن توقيع اتفاقية دفاعية مع أوكرانيا تتضمن تبادل خبرات مواجهة الصواريخ والمسيّرات

علم قطر في وسط مدينة الدوحة
علم قطر في وسط مدينة الدوحة
 
السبت، 28-03-2026 04:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت قطر السبت توقيع اتفاقية دفاعية مع أوكرانيا، بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدوحة، تتضمن تبادل خبرات مواجهة الصواريخ والمسيّرات، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني.اضافة اعلان


وكشفت وزارة الدفاع القطرية في بيان عن "توقيع اتفاقية تعاون في القطاع الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوكرانية تتضمن مجالات التعاون التكنولوجي، وتطوير المشاريع المشتركة، والاستثمارات الدفاعية، وتبادل الخبرات في مجال مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة".
 
 


علم قطر في وسط مدينة الدوحة

عربي ودولي قطر تعلن توقيع اتفاقية دفاعية مع أوكرانيا تتضمن تبادل خبرات مواجهة الصواريخ والمسيّرات

