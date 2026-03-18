قطر تعلن دبلوماسيين إيرانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم وتمنحهم 24 ساعة للمغادرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الأربعاء، أن دولة قطر قررت اعتبار الملحق العسكري والملحق الأمني في سفارة الجمهورية الإيرانية لدى الدوحة، إلى جانب العاملين في الملحقيتين، أشخاصا غير مرغوب فيهم، مطالبة إياهم بمغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

اضافة اعلان