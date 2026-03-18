الخميس 2026-03-19 06:20 ص

قطر تعلن دبلوماسيين إيرانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم وتمنحهم 24 ساعة للمغادرة

علم قطر
قطر
 
الأربعاء، 18-03-2026 11:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الأربعاء، أن دولة قطر قررت اعتبار الملحق العسكري والملحق الأمني في سفارة الجمهورية الإيرانية لدى الدوحة، إلى جانب العاملين في الملحقيتين، أشخاصا غير مرغوب فيهم، مطالبة إياهم بمغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سلّمت مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية بهذا الخصوص، وذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية إبراهيم يوسف فخرو مع السفير الإيراني لدى الدوحة علي صالح آبادي.

 
 


