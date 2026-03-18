قطر تعلن موعد عيد الفطر المبارك

الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، أن يوم غدٍ الخميس الموافق 19 مارس 2026، هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ ، وأن بعد غدٍ الجمعة الموافق 20 مارس 2026م هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة قطر.








