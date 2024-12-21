 
السبت 2024-12-21 10:39 م
 

قطر تعيد فتح سفارتها في دمشق وترفع علمها فوق المبنى

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-12-2024 08:27 م
الوكيل الإخباري-   أعادت قطر السبت فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاما من إغلاقها، بحسب ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق للقاء السلطة الجديدة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.اضافة اعلان


وشاهد المراسل في منطقة أبو رمانة الراقية عملية رفع العلم فوق مبنى السفارة الذي فتحت أبوابه منذ ساعات الصباح بينما انهمك عمّال في تنظيف البناء وباحته وإزالة كتابات عن جدرانه.

وقطر هي الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

وكانت الدوحة أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في تمّوز/يوليو 2011، مع بدء الأزمة السورية.
 
gnews

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