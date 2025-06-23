الإثنين 2025-06-23 08:33 م
 

قطر تغلق مجالها الجوي مؤقتاً

أعلام قطر
قطر
 
الإثنين، 23-06-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت قطر، الاثنين، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجوائها، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

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وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.


وجددت الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.

 

 

 
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