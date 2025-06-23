قطر تغلق مجالها الجوي مؤقتاً

الوكيل الإخباري- أعلنت قطر، الاثنين، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجوائها، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

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وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.