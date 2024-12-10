 
الثلاثاء 2024-12-10 12:46 ص
 

قطر تفتح اتصالات مع هيئة تحرير الشام السورية

علم قطر
علم قطر
الثلاثاء، 10-12-2024 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول مطلع لرويترز، إن دبلوماسيين قطريين تحدثوا إلى هيئة تحرير الشام الاثنين، وذلك وسط مسارعة دول في المنطقة إلى فتح اتصالات مع الهيئة التي تقود المعارضة السورية بعد هجومها المباغت الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد.اضافة اعلان


وذكر المسؤول أن قطر تعتزم التحدث الثلاثاء، إلى القيادي في هيئة تحرير الشام محمد البشير غداة تكليفه بقيادة السلطة الانتقالية في سوريا.

وأضاف المسؤول "ينصب التركيز على ضرورة أن تحافظ هيئة تحرير الشام وجماعات أخرى على الهدوء وعلى المؤسسات العامة السورية خلال الفترة الانتقالية".
 
gnews

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