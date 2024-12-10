قطر تفتح اتصالات مع هيئة تحرير الشام السورية

وذكر المسؤول أن قطر تعتزم التحدث الثلاثاء، إلى القيادي في هيئة تحرير الشام محمد البشير غداة تكليفه بقيادة السلطة الانتقالية في سوريا.
وأضاف المسؤول "ينصب التركيز على ضرورة أن تحافظ هيئة تحرير الشام وجماعات أخرى على الهدوء وعلى المؤسسات العامة السورية خلال الفترة الانتقالية".
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