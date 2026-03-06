قطر تقول إن عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبانٍ في البحرين استهدفتها إيران

04:00 م

أفادت قطر الجمعة بأنّ عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبانٍ استُهدفت في البحرين، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوفهم، بعدما أعلنت البحرين في وقت مبكر صباحًا عن استهداف غارات إيرانية فندقًا ومبنيين سكنيين في المنامة.





وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن المباني المستهدفة كانت "تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية، مشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحّد التابع للقيادة العسكرية الموحّدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".



وأضاف البيان أن أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية "بخير ولم تُسجَّل بينهم أي إصابات، وقد اتخذت سفارة دولة قطر لدى مملكة البحرين الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة".



وأدانت قطر، بأشدّ العبارات، الهجوم الإيراني الذي استهدف مباني في مناطق متفرقة من مملكة البحرين، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية، وعدّته عملاً عدائيًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة مملكة البحرين وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة.



وقالت وزارة الداخلية البحرينية الجمعة على منصة (إكس) إن "العدوان الإيراني استهدف فندقًا ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة، ووقعت أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح"، مشيرة إلى "تمكّن الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع في شقة بأحد المبنيين".



وأعلنت البحرين الخميس أن هجومًا صاروخيًا إيرانيًا تسبب في اندلاع حريق في مصفاة النفط الحكومية الرئيسية، قبل أن تنجح السلطات في احتوائه، مؤكدة أن المصفاة تواصل عملها بشكل طبيعي.



وأكدت وزارة الخارجية القطرية تضامن دولتها مع البحرين في مواجهة الاعتداء، مشددة على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك يشكل تصعيدًا خطيرًا يمس أمن دول مجلس التعاون ويقوض مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.



واتخذت سفارة دولة قطر لدى البحرين الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.



وأعربت الوزارة عن تقديرها للتعاون والتنسيق الذي أبدته الجهات المعنية في البحرين في التعامل مع هذا الحادث وضمان سلامة الموجودين في المواقع المستهدفة.



وجدّدت الوزارة إدانة دولة قطر لكافة الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة وسلامة منشآتها، داعية إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مخاطر المزيد من التوتر.









