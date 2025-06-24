الثلاثاء 2025-06-24 12:54 م
 

قطر توجه رسالة إلى غوتيريش ومجلس الأمن بشأن هجوم إيران على قاعدة العديد

الدفاعات الجوية القطرية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح
الدفاعات الجوية القطرية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح
 
الثلاثاء، 24-06-2025 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   وجهت دولة قطر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، بشأن هجوم إيران على قاعدة العديد أمس الاثنين.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قطر عبّرت في رسالتها عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الرسالة أن قطر "تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي".

وأضافت أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية "من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرّها إلى نقاط ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين".

ودعت الوزارة إلى "وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار".

وأشارت الرسالة إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

وطالبت الرسالة بضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أهمية اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في سائر منطقة الشرق الأوسط، لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قصفت إيران قاعدة العديد في قطر في عملية سمّتها "بشائر الفتح"، ردًّا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، وأعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.

الجزيرة
 
gnews

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