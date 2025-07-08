قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إنّ المفاوضات الجارية في الدوحة بين إسرائيل وحركة (حماس) حيال وقف لإطلاق النار في قطاع غزة "ستحتاج إلى وقت". اضافة اعلان





وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي بالدوحة "لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إن الأمر سيستغرق وقتا"، وذلك مع دخول المحادثات يومها الثالث.



وأشار إلى أنّ المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في القطاع تتركز حاليا على "إطار تفاوضي" للاتفاق.



وبين الأنصاري أنّ "ما يجري حاليا هو أن الوفدين لا يتفاوضان بشكل مباشر بعد، بل نحن نجري محادثات منفصلة مع كل طرف حول إطار تفاوضي للمباحثات. لذا، لم تبدأ المفاوضات بعد، لكننا نعمل مع الجانبين على تحديد ذلك الإطار".