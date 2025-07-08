قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي بالدوحة "لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إن الأمر سيستغرق وقتا"، وذلك مع دخول المحادثات يومها الثالث.
وأشار إلى أنّ المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في القطاع تتركز حاليا على "إطار تفاوضي" للاتفاق.
وبين الأنصاري أنّ "ما يجري حاليا هو أن الوفدين لا يتفاوضان بشكل مباشر بعد، بل نحن نجري محادثات منفصلة مع كل طرف حول إطار تفاوضي للمباحثات. لذا، لم تبدأ المفاوضات بعد، لكننا نعمل مع الجانبين على تحديد ذلك الإطار".
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