 
الثلاثاء 2025-02-04 10:15 م
 

قطر: سندعم مؤسسات لبنان بعد تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في القصر الرئاسي في بعبدا
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في القصر الرئاسي في بعبدا
الثلاثاء، 04-02-2025 09:24 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء إن بلاده ستدعم المؤسسات اللبنانية وستعمل على مشاريع مشتركة بعد تشكيل حكومة لبنانية.اضافة اعلان


وأضاف في مؤتمر صحفي في بيروت عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزاف عون أن قطر ستواصل دعم الجيش اللبناني، وستعمل على مشاريع مشتركة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية.

يذكر أن قطر تقدم للجيش اللبناني منحا للوقود والرواتب.
 
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