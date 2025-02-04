قطر: سندعم مؤسسات لبنان بعد تشكيل الحكومة

09:24 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء إن بلاده ستدعم المؤسسات اللبنانية وستعمل على مشاريع مشتركة بعد تشكيل حكومة لبنانية. اضافة اعلان





وأضاف في مؤتمر صحفي في بيروت عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزاف عون أن قطر ستواصل دعم الجيش اللبناني، وستعمل على مشاريع مشتركة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية.



يذكر أن قطر تقدم للجيش اللبناني منحا للوقود والرواتب.