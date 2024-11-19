قطر: قادة الحركة ليسوا في الدوحة وموقفنا ثابت

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصار الثلاثاء إن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.

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