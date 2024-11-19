قطر: قادة الحركة ليسوا في الدوحة وموقفنا ثابت

وأوضح الأنصار أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، وأنها مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية.
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