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قطر: كان يمكن إنقاذ أرواح أكثر لو تم الاتفاق في وقت مبكر

علم قطر
علم قطر
الأحد، 26-01-2025 11:37 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للقناة الـ12 الإسرائيلية "كان يمكن إنقاذ أرواح أكثر لو تم الاتفاق في وقت مبكر".

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وأضاف ان لإعادة المحتجزين على القادة التحلي بشجاعة إنهاء الحرب وان ادعاء أن قطر ليست وسيطا منصفا غير صحيح وبروباغاندا.


واشار الى ان "مسار مفاوضات الصفقة كان صعبا وشعرنا أحيانا بخيبة أمل".


وتابع "عملنا بإصرار رغم الصعوبات ونجحنا في التوصل للصفقة".

 
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