قطر: كان يمكن إنقاذ أرواح أكثر لو تم الاتفاق في وقت مبكر

وأضاف ان لإعادة المحتجزين على القادة التحلي بشجاعة إنهاء الحرب وان ادعاء أن قطر ليست وسيطا منصفا غير صحيح وبروباغاندا.
واشار الى ان "مسار مفاوضات الصفقة كان صعبا وشعرنا أحيانا بخيبة أمل".
وتابع "عملنا بإصرار رغم الصعوبات ونجحنا في التوصل للصفقة".
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