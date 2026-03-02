"قطر للطاقة" توقف إنتاج الغاز المسال إثر هجوم على مرافقها

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن الشركة تأكيدها أنها تثمن علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أنها ستواصل تزويد الشركاء بالمعلومات المتاحة أولا بأول بشأن تطورات الوضع.
