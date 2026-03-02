"قطر للطاقة" توقف إنتاج الغاز المسال إثر هجوم على مرافقها

03:45 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الاثنين، وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به، عقب تعرض مرافقها التشغيلية لهجوم عسكري في كل من مدينة رأس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية.





ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن الشركة تأكيدها أنها تثمن علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أنها ستواصل تزويد الشركاء بالمعلومات المتاحة أولا بأول بشأن تطورات الوضع.








