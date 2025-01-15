قطر: نؤكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر "الوصول إلى الحل النهائي يعتمد بشكل رئيسي على الأطراف المعنية".

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وبين ان دور قطر ومصر يركز على جسر الهوة مع الأخذ بالاعتبار العوامل المؤثرة على المسار.