 
الأربعاء 2025-01-15 11:42 م
 

قطر: نؤكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين

قطر
قطر
الأربعاء، 15-01-2025 11:36 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر "الوصول إلى الحل النهائي يعتمد بشكل رئيسي على الأطراف المعنية".

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وبين ان دور قطر ومصر يركز على جسر الهوة مع الأخذ بالاعتبار العوامل المؤثرة على المسار.


وأكد  استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيه ورعاية من صاحب السمو أمير دولة  قطر.

 
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