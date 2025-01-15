قطر: نؤكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين

وبين ان دور قطر ومصر يركز على جسر الهوة مع الأخذ بالاعتبار العوامل المؤثرة على المسار.
وأكد استمرار دعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيه ورعاية من صاحب السمو أمير دولة قطر.
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