قطر: ننسق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن

وأكد الانصار خلال مؤتمر صحفي أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجتمعان مع الوسطاء القطريين في الدوحة لبحث المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف أنه لن يتم عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران.
وأشار إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تحول لطهران بعد وتخضع لاتفاق عام 2023 ومخصصة لشراء السلع الإنسانية.
وبين أنه يتم استخدام خط اتصال مباشر لتهدئة التوتر في مضيق هرمز لاحتواء المواجهات خلال الأيام القليلة الماضية.
-
أخبار متعلقة
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية مسلحة
-
اجتماعات مرتقبة بين واشنطن وطهران في قطر
-
زلزالا فنزويلا ألحقا أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 58 ألف مبنى
-
الأمطار الغزيرة في أبيدجان تودي بحياة أكثر من 10 أشخاص
-
روسيا تعلن اعتراض 419 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
-
ألمانيا: اتفاق أميركا وإيران على وقف الهجمات يمنح فرصة للدبلوماسية
-
مقتل عنصرين من الحرس الثوري في هجوم مسلح بغرب إيران
-
حريق هائل بمصفاة نفط في الهند وإصابة عدد من العمال