قطر: ننسق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن

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الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء إن قطر تنسق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن. اضافة اعلان





وأكد الانصار خلال مؤتمر صحفي أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجتمعان مع الوسطاء القطريين في الدوحة لبحث المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.



وأضاف أنه لن يتم عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران.



وأشار إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تحول لطهران بعد وتخضع لاتفاق عام 2023 ومخصصة لشراء السلع الإنسانية.



وبين أنه يتم استخدام خط اتصال مباشر لتهدئة التوتر في مضيق هرمز لاحتواء المواجهات خلال الأيام القليلة الماضية.





