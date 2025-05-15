قطر: هجمات إسرائيل الأحدث على غزة تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض على هدنة

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لشبكة (سي.إن.إن) في مقابلة الأربعاء إن الهجمات الإسرائيلية على غزة هذا الأسبوع تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض على وقف لإطلاق النار. اضافة اعلان





واعتبر رئيس الوزراء أن خطة توزيع المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة لغزة غير ضرورية، وشدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.