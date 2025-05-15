الخميس 2025-05-15 02:14 ص
 

قطر: هجمات إسرائيل الأحدث على غزة تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض على هدنة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
قطر: هجمات إسرائيل الأحدث على غزة تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض على هدنة
 
الخميس، 15-05-2025 12:31 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لشبكة (سي.إن.إن) في مقابلة الأربعاء إن الهجمات الإسرائيلية على غزة هذا الأسبوع تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض على وقف لإطلاق النار.اضافة اعلان


واعتبر رئيس الوزراء أن خطة توزيع المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة لغزة غير ضرورية، وشدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.
 
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