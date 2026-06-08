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قطر وإيران والسعودية تبحث جهود الوساطة وتخفيف التصعيد بين واشنطن وطهران

علما قطر وإيران.
علما قطر وإيران.
 
الإثنين، 08-06-2026 09:41 ص

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وآخر التطورات في لبنان.

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وبحسب بيان رسمي، تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في إيران، جرى خلاله استعراض جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة اللبنانية.


وأكد آل ثاني خلال الاتصال دعم قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.


كما بحث آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود هاتفيا جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.


وتناول الاتصال، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 


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علما قطر وإيران.

عربي ودولي قطر وإيران والسعودية تبحث جهود الوساطة وتخفيف التصعيد بين واشنطن وطهران

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