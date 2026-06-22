قطر وباكستان تعلنان تقدماً مشجّعاً في المحادثات الأميركية الإيرانية

06:14 ص

الوكيل الإخباري- أحرزت الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدماً وُصف بـ"المشجّع"، عقب اختتام أعمال قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة قطر وباكستان بصفتهما دولتين وسيطتين. اضافة اعلان





وبحسب بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، اختُتمت الجولة الأولى من المحادثات المنعقدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، والتي شارك فيها ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسطاء، وعُقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا.



وأشار البيان إلى أن أعمال اليوم الأول من القمة سادتها أجواء إيجابية وبنّاءة، حيث أُحرز تقدم مشجّع شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.



وأوضح أن الأطراف اتفقت، استناداً إلى مذكرة التفاهم، على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة، إلى جانب قيادتهما لمجموعات عمل متخصصة تُعنى بالملف النووي والعقوبات، وإنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن التنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم، إضافة إلى النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة.



وأضاف البيان أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، بما يمهّد للبدء الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية.



كما جرى إنشاء قناة اتصال بين الأطراف للفترة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم، بهدف تفادي الحوادث وسوء الفهم، وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.



واتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الولايات المتحدة وإيران والجمهورية اللبنانية، وبتيسير من الوسطاء، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان، وفقاً لما نصّت عليه مذكرة التفاهم.



ومن المقرر أن تستمر المحادثات الفنية طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنشتوك، لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة.



وأكد البيان أن قطر وباكستان ستواصلان بذل قصارى جهودهما لضمان استمرار المفاوضات في أجواء بنّاءة وصولاً إلى اتفاق نهائي.



وأعربت الدوحة وإسلام آباد عن تقديرهما للولايات المتحدة وإيران على التزامهما المتواصل بالحلول الدبلوماسية وسعيهما إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، كما أشادتا بالدول الشقيقة والصديقة على دعمها المتواصل وإسهاماتها في المفاوضات الجارية.





