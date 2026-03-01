قطر .. 16 إصابة منذ بدء الهجمات الإيرانية

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، باشرت إجراءاتها فورًا وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بما يضمن حماية السلامة العامة واستمرارية الخدمات ورفع جاهزية التعامل مع أي طارئ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية.
