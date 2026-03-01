قطر .. 16 إصابة منذ بدء الهجمات الإيرانية

11:29 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الهجوم الإيراني 16 إصابة، إضافة إلى خسائر مادية محدودة في مناطق متفرقة، وذلك استنادًا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، باشرت إجراءاتها فورًا وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بما يضمن حماية السلامة العامة واستمرارية الخدمات ورفع جاهزية التعامل مع أي طارئ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية.





