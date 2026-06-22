قطر: 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار في أحد المصانع

10:41 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إصابة 54 شخصا جراء انفجار وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية. اضافة اعلان





وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 مفقودا.



وكانت وزارة الداخلية القطرية قد ذكرت في وقت سابق بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد.





