قلق أممي إزاء التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك

الوكيل الإخباري- أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، على لسان ناطقها الرسمي عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك.

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ودعت جميع القادة السياسيين إلى دعم وتسهيل عمل مؤسسات الدولة بشكل كامل من أجل ترسيخ السلام وضمان الاستقرار في جميع أنحاء البوسنة والهرسك.