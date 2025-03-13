قلق أممي إزاء التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك

ودعت جميع القادة السياسيين إلى دعم وتسهيل عمل مؤسسات الدولة بشكل كامل من أجل ترسيخ السلام وضمان الاستقرار في جميع أنحاء البوسنة والهرسك.
وحثت المنظمة الدولية "جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس، والامتناع عن الخطابات والأفعال المثيرة للانقسام، والالتزام بالحوار والتعاون البنّاء".
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