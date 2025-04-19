قلق أممي إزاء الضربات الأميركية على اليمن

وأفادت التقارير بسقوط عشرات الضحايا المدنيين، من بينهم إصابة خمسة من العاملين في المجال الإنساني.
وقال غوتيريش في بيان صدر باسمه: لقد جرى حشد المساعدات الإنسانية لدعم المرافق الصحية القريبة، معربا عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن أضرار جسيمة لحقت ببنية الميناء التحتية، فضلاً عن تقارير محتملة عن تسرب نفطي في البحر الأحمر.
ودعا إلى ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، مناشدا الجميع بضرورة احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
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