قلق أممي إزاء الضربات الأميركية على اليمن

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة على ميناء رأس عيسى ومحيطه في اليمن.

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وأفادت التقارير بسقوط عشرات الضحايا المدنيين، من بينهم إصابة خمسة من العاملين في المجال الإنساني.



وقال غوتيريش في بيان صدر باسمه: لقد جرى حشد المساعدات الإنسانية لدعم المرافق الصحية القريبة، معربا عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن أضرار جسيمة لحقت ببنية الميناء التحتية، فضلاً عن تقارير محتملة عن تسرب نفطي في البحر الأحمر.