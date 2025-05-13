الثلاثاء 2025-05-13 11:24 م
 

قلق أممي إزاء الوضع الأمني المتدهور في ليبيا

علم ليبيا
علم ليبيا
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:32 م

الوكيل الإخباري-    أعربت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء الوضع الأمني المتدهور في العاصمة طرابلس.

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وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن معارك عنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة تدور في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية في ليبيا.


ودعت البعثة جميع الأطراف إلى وقف القتال على الفور واستعادة الهدوء، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتها بحماية المدنيين في جميع الأوقات.


وقالت إن الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية قد تُعتبر جرائم حرب، مؤكدة أن البعثة تدعم بالكامل جهود الشيوخ وقادة المجتمع لتخفيف التوترات الحالية.

 
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