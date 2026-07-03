قلق أممي بشأن الانفجار في دمشق

وأكد غوتيريش، بحسب بيان صدر باسمه، أن الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة، مشددًا على ضرورة تحديد هوية المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، مشيرًا إلى التزام السلطات السورية بالتحقيق في هذا الهجوم.
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