قلق أممي بشأن الانفجار في دمشق

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، عن قلقه العميق إزاء الانفجار الذي وقع بالقرب من قصر العدل في دمشق.

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