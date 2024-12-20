قلق أممي بشأن الغارات الجوية الإسرائيلية على اليمن

الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن أمينها العام يتابع بقلق بالغ التقارير الواردة بشأن غارات جوية شُنت في وقت سابق اليوم على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والمناطق المحيطة بها في الحديدة ومحطات كهرباء في صنعاء في اليمن.

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وقال بيان صدر من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ان غوتيريس ان التقارير الأولية تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم تسعة شهداء وثلاثة جرحى، بالإضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بموانئ البحر الأحمر مما سيؤدي إلى الحد من قدرات الموانئ بشكل فوري وملحوظ.



كما أشار البيان الى ان غوتيريس "يساوره بالغ القلق إزاء الإطلاق المتزامن للصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين باتجاه إسرائيل التي ضربت وألحقت أضرارا جسيمة في إحدى المدارس وسط إسرائيل".



وذكّر الأمين العام بأن جميع الأطراف عليها الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني واحترام وحماية المدنيين وكذلك البنى التحتية المدنية مضيف انه "يشعر ببالغ القلق إزاء خطر المزيد من التصعيد في المنطقة، ويواصل حث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".