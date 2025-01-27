قلق أممي بشأن وقف المساعدات الخارجية الأميركية

وفي بيان للناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، قال إن غوتيريش دعا إلى النظر في استثناءات إضافية تتيح مواصلة تقديم الدعم الحيوي الذي تعتمد عليه حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم.
وأشار غوتيريش إلى أن الولايات المتحدة تُعد واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنمائية والإنسانية، لافتاً إلى تطلعه للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة لتأمين هذا الدعم الذي يُعد ضرورة ملحّة للأشخاص الذين يواجهون تحديات جسيمة في العالم النامي.
وأكد الأمين العام أهمية العمل بشكل بناء لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات العالمية ودعم التنمية المستدامة.
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