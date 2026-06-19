الجمعة 2026-06-19 07:41 م

قلق باكستاني إيراني من خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان

قلق باكستاني إيراني من خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان
ارشيفية
 
الجمعة، 19-06-2026 06:51 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي أعربا عن قلقهما إزاء خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان.اضافة اعلان


من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أكد لنظيره الباكستاني، خلال اتصال، مسؤولية واشنطن عن إنهاء الحرب على كل الجبهات، بما فيها لبنان.

كما حذر عراقجي من تداعيات أي انتهاك لالتزامات مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة.
 
 


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