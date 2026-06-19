قلق باكستاني إيراني من خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أكد لنظيره الباكستاني، خلال اتصال، مسؤولية واشنطن عن إنهاء الحرب على كل الجبهات، بما فيها لبنان.
كما حذر عراقجي من تداعيات أي انتهاك لالتزامات مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة.
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