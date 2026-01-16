الجمعة 2026-01-16 11:58 ص

قلق في إسرائيل وواشنطن بشأن الحالة الصحية لخامنئي

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن هناك قلقا متزايدا في إسرائيل وواشنطن من أن متشددين إيرانيين قد يستغلون التراجع الجسدي والذهني للمرشد علي خامنئي لاتخاذ قرارات عسكرية خطيرة.

وكتبت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير إن "المخاوف في إسرائيل وواشنطن ازدادت في الآونة الأخيرة أيضا، بسبب ما يبدو أنه تدهور في الحالة الجسدية والذهنية للمرشد الإيراني الأعلى وصاحب القرار الأساسي في طهران، علي خامنئي"، مشيرة إلى أنه "من خلال خطاباته الأخيرة، يظهر الزعيم الديني والسياسي، البالغ من العمر 86 عاما، وكأنه لا يفهم تماما ما يجري، ولا يتفاعل دائما مع التطورات والأحداث".

 

وقالت إنه "في الغرب، يسود قلق متزايد من أن يستغل هذا الضعف، الجسدي وربما الذهني، من قبل مسؤولين إيرانيين متشددين، من أجل تطبيق مبدأ أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، أي شن ضربة استباقية إيرانية ضد إسرائيل وضد دول الخليج العربية".

وأضافت: "نتيجة لكل ذلك، شهدت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة حالة تأهب قصوى في الأوساط السياسية في القدس، وفي الجيش الإسرائيلي، وبالطبع داخل مجتمع الاستخبارات. لكن حتى قبل ذلك، ومن أجل محاولة إحباط احتمال سوء تقدير أو تنفيذ ضربة استباقية، أبلغت إسرائيل الإيرانيين، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها لا تنوي مهاجمة إيران أولا".

 
 


