قلق في إسرائيل وواشنطن بشأن الحالة الصحية لخامنئي

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن هناك قلقا متزايدا في إسرائيل وواشنطن من أن متشددين إيرانيين قد يستغلون التراجع الجسدي والذهني للمرشد علي خامنئي لاتخاذ قرارات عسكرية خطيرة.

وكتبت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير إن "المخاوف في إسرائيل وواشنطن ازدادت في الآونة الأخيرة أيضا، بسبب ما يبدو أنه تدهور في الحالة الجسدية والذهنية للمرشد الإيراني الأعلى وصاحب القرار الأساسي في طهران، علي خامنئي"، مشيرة إلى أنه "من خلال خطاباته الأخيرة، يظهر الزعيم الديني والسياسي، البالغ من العمر 86 عاما، وكأنه لا يفهم تماما ما يجري، ولا يتفاعل دائما مع التطورات والأحداث".