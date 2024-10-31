 
الخميس 2024-10-31 10:41 ص
 

قلق وإحباط في الشارع الأمريكي بشأن الانتخابات الرئاسية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 08:36 ص
الوكيل الإخباري-  تختلط مشاعر معظم الأمريكيين قبيل يوم الانتخابات، لكن الإثارة ليست واحدة من تلك المشاعر.اضافة اعلان


وأظهر استطلاع حديث أجراه مركز “أ ب- نورك” لأبحاث الشؤون العامة، أن حوالي 7 من كل 10 أمريكيين أعربوا عن شعورهم بالقلق أو الإحباط بشأن الحملة الرئاسية لعام 2024. وتقول نسبة مماثلة إنهم مهتمون، بينما يقول حوالي الثلث فقط إنهم يشعرون بالإثارة.

ويخيم شعور عام بعدم اليقين على سباق انتخابات الرئاسة خلال الأسبوع الأخير من الحملة.

وتحتدم المنافسة على المستوى الوطني وفي الولايات المتأرجحة الرئيسية، وفقا لاستطلاعات رأي حديثة، حيث لا يظهر أي من المرشح الجمهوري دونالد ترامب ولا المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تقدما مريحا.

وأجري الاستطلاع خلال الفترة من 24 – 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وشمل 1233 شخصا، بهامش خطأ بلغ زائد أو ناقص 3.6 نقطة مئوية.

وكالات
 
gnews

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