قمة أمن الحدود في لندن: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب البشر

الوكيل الإخباري- شددت قمة أمن ال حدود في لندن، التي جمعت دول المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألبانيا والسويد وتونس وفيتنام، إلى جانب شركات تكنولوجية كبرى، مثل ميتا وتيك توك، على ضرورة مكافحة استغلال المنصات الرقمية في تسهيل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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