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قمة أمن الحدود في لندن: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب البشر

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الأربعاء، 02-04-2025 05:22 م

الوكيل الإخباري-    شددت قمة أمن الحدود في لندن، التي جمعت دول المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألبانيا والسويد وتونس وفيتنام، إلى جانب شركات تكنولوجية كبرى، مثل ميتا وتيك توك، على ضرورة مكافحة استغلال المنصات الرقمية في تسهيل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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وأكد بيان مشترك للقمة التزام المشاركين بالتصدي للجماعات الإجرامية التي تستغل الإنترنت لنشر معلومات مضللة حول الهجرة غير الشرعية وتحقيق أرباح غير قانونية.

 
gnews

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