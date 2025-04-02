قمة أمن الحدود في لندن: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب البشر

وأكد بيان مشترك للقمة التزام المشاركين بالتصدي للجماعات الإجرامية التي تستغل الإنترنت لنشر معلومات مضللة حول الهجرة غير الشرعية وتحقيق أرباح غير قانونية.
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