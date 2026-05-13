قمة أميركية صينية مرتقبة في بكين

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن المباحثات تُعقد في مطار إنتشون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأميركي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين.
وتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى الصين في زيارة تستغرق يومين، على وقع استمرار التداعيات المرتبطة بحرب الشرق الأوسط، وفي ظل نقاط توتر متعددة سيتطرق إليها الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بينها الحرب التجارية وتايوان.
يُتوقع وصول ترامب مساء الأربعاء إلى بكين، حيث سيبقى حتى الجمعة. وستكون هذه أول زيارة لرئيس أميركي إلى الصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى عام 2017.
