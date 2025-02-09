 
الأحد 2025-02-09 01:45 م
 

قمة عربية طارئة في مصر حول تطورات القضية الفلسطينية

علم مصر
علم مصر
الأحد، 09-02-2025 11:21 ص
الوكيل الإخباري-   تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 شباط الحالي بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.اضافة اعلان


ووفقا لخبر نشرته وكالة الشرق الأوسط المصرية، أشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين تقرر عقد القمة، لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يزور قيادة أمن الدبلوماسي والدوائر

ب

فن ومشاهير سقوط نجوى كرم على المسرح في أمستردام - فيديو

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إقرار نظام معدِّل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025م

ت

فن ومشاهير إصابة تامر فرج أثناء تصوير مسلسل "وش السعد" في رمضان 2025 - صور

ت

أخبار محلية قرار حكومي يتعلق بالكهرباء للتخفيف على المواطنين وتوفير فرص عمل

لهن

أخبار الشركات شركة مكتب التجارة العربي للتكنولوجيا ( Arab Trade Desk For Technologies ) تطلق منصة "اربح" الإلكترونية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

صورة جوية لمدينة العقبة

اقتصاد محلي ارتفاع لافت بعدد الحاويات الواردة لميناء العقبة الشهر الماضي



 




الأكثر مشاهدة