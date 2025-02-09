قمة عربية طارئة في مصر حول تطورات القضية الفلسطينية

ووفقا لخبر نشرته وكالة الشرق الأوسط المصرية، أشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين تقرر عقد القمة، لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
بترا
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