وبحسب معلوماتها، فإن ليست حاول عدة مرات الانضمام إلى الجيش الأسترالي قبل انضمامه إلى القوات المسلحة الأوكرانية، لكن تم رفض طلبه. كما أشارت القناة إلى أن الأسترالي الذي كان يعمل في بلاده عاملا متعدد المهام، سافر إلى أوكرانيا عام 2022 وكان "على الأرجح قد قتل في نهاية أبريل 2025 بالقرب من مدينة إيزيوم، على الرغم من أن السلطات الأوكرانية لم تتمكن بعد من العثور على جثته".
وامتنعت وزارة الخارجية الأسترالية عن التعليق على معلومات مقتل ليست. لكنها ذكرت أن السفر إلى أوكرانيا "يعتبر خطيرا للغاية على المواطنين الأستراليين".
وفي وقت سابق، أعلن عن مقتل الخبير الأسترالي في المتفجرات نيك بارسونز نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف.
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