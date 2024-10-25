قناة عبرية: تل ابيب تنهي استعداداتها للهجوم على ايران

وأوضحت القناة أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ مناورات، بينما أجرت الجبهة الداخلية مناقشات، وتم تجهيز الدفاعات لأي رد إيراني محتمل.
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