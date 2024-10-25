قناة عبرية: تل ابيب تنهي استعداداتها للهجوم على ايران

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن تل أبيب يبدو أنها وصلت إلى ذروة استعداداتها للهجوم على إيران، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن الرد بات "قريبا".

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