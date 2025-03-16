قناة عبرية: سقوط صاروخ حوثي في مصر

الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ12 العبرية اليوم الأحد بأن صاروخا أطلق من اليمن مساء أمس السبت، سقط في جنوب سيناء بمصر على بعد 250 كم من إسرائيل.

اضافة اعلان



وذكرت القناة أن الصاروخ الذي أطلق بالتزامن مع الهجوم الأمريكي على اليمن، لا يُعرف إن كان موجها لإسرائيل.



وسبق وأن سقطت العديد من الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه إسرائيل، في شبه جزيرة سيناء الحدودية مع إسرائيل.