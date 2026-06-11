قناة عربية مفتوحة تعلن نقل افتتاح كأس العالم مجانا

وتأتي هذه الخطوة لتمنح ملايين المشجعين فرصة متابعة ضربة البداية لأكبر نسخة في تاريخ المونديال، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة، دون الحاجة للاشتراك في القنوات المشفرة.
-
أخبار متعلقة
-
اليابان تأمل في عدم تصعيد الهجمات بين واشنطن وطهران
-
تصريحات جديدة لترامب تكشف تفاصيل الهجمات الأخيرة على أهداف إيرانية
-
حدث أمني خطير في جنوب لبنان
-
الكويت تغلق مجالها الجوي مؤقتًا وتحوّل الرحلات إلى مطارات بديلة
-
وكالة مهر: الحرس الثوري ينفذ هجوما بالصواريخ والمسيّرات
-
مسؤول إيراني: لن نخضع للابتزازات الأمريكية تحت التهديد
-
مسؤول إيراني: لم نتواصل مع ترامب وسنرد عسكريا على الاعتداءات
-
إيران: مسؤول بمحافظة بوشهر ينفي إصابة موقع عسكري