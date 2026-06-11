الخميس 2026-06-11 08:32 ص

قناة عربية مفتوحة تعلن نقل افتتاح كأس العالم مجانا

مونديال المشاغبين .. لقطات خالدة هزّت تاريخ كأس العالم
كأس العالم
 
الخميس، 11-06-2026 08:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بشكل رسمي عن نقل المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 مجانًا عبر شاشتها المفتوحة، في بشرى سارة لجماهير كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة لتمنح ملايين المشجعين فرصة متابعة ضربة البداية لأكبر نسخة في تاريخ المونديال، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة، دون الحاجة للاشتراك في القنوات المشفرة.
 
 


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