"قناة 15" العبرية: إسرائيل قررت الرد عسكريا إذا استهدفتها إيران بالصواريخ

وذكرت القناة العبرية أن إسرائيل لن توافق على وقف هجماتها في الضاحية الجنوبية لبيروت كما أنها لن توافق على عدم الرد على إيران، حتى ولو كانت رغبة من ترامب.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه وفي إطار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يبدو أن طهران ستمتنع في هذه المرحلة عن إطلاق صواريخ على إسرائيل كبادرة طيبة إلى الرئيس الأمريكي مقابل مزايا ستمنح كجزء من المحادثات.
ووفق الإعلام العبري تتزايد المؤشرات على احتمال تراجع إيران عن تنفيذ تهديداتها السابقة بالرد العسكري على إسرائيل، في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن تفاهمات محتملة مع الولايات المتحدة تهدف إلى تجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.
وبحسب هذه التقارير، فإن طهران تدرس الامتناع عن تنفيذ هجوم مباشر ضد إسرائيل، في خطوة قد تُفسّر على أنها بادرة حسنة تجاه الإدارة الأمريكية مقابل الحصول على تسهيلات أو مكاسب سياسية واقتصادية من واشنطن.
إلا أن الرد الإيراني على التقديرات الإسرائيلية لم يتأخر، حيث أعلنت إيران رفضها لعرض ترامب، قائلة: "سنرد قريبا جدا".
وقالت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، إن التوتر والقلق يسودان المنطقة حيث تسعى إيران لإثبات تفوقها على إسرائيل بينما يسعى ترامب جاهدا لضمان عدم مهاجمة إسرائيل بتقديم مغريات لطهران.
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