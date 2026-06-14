الأحد 2026-06-14 11:03 م

"قناة 15" العبرية: إسرائيل قررت الرد عسكريا إذا استهدفتها إيران بالصواريخ

ل
أرشيفية
 
الأحد، 14-06-2026 10:53 م

الوكيل الإخباري- قالت "القناة 15" العبرية نقلا عن مصادر، مساء الأحد، إن إسرائيل قررت الرد عسكريا إذا أطلقت إيران صواريخ باتجاهها.

‏وذكرت القناة العبرية أن إسرائيل لن توافق على وقف هجماتها في الضاحية الجنوبية لبيروت كما أنها لن توافق على عدم الرد على إيران، حتى ولو كانت رغبة من ترامب.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه وفي إطار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يبدو أن طهران ستمتنع في هذه المرحلة عن إطلاق صواريخ على إسرائيل كبادرة طيبة إلى الرئيس الأمريكي مقابل مزايا ستمنح كجزء من المحادثات.

اضافة اعلان


ووفق الإعلام العبري تتزايد المؤشرات على احتمال تراجع إيران عن تنفيذ تهديداتها السابقة بالرد العسكري على إسرائيل، في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن تفاهمات محتملة مع الولايات المتحدة تهدف إلى تجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.


وبحسب هذه التقارير، فإن طهران تدرس الامتناع عن تنفيذ هجوم مباشر ضد إسرائيل، في خطوة قد تُفسّر على أنها بادرة حسنة تجاه الإدارة الأمريكية مقابل الحصول على تسهيلات أو مكاسب سياسية واقتصادية من واشنطن.


إلا أن الرد الإيراني على التقديرات الإسرائيلية لم يتأخر، حيث أعلنت إيران رفضها لعرض ترامب، قائلة: "سنرد قريبا جدا".


وقالت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، إن التوتر والقلق يسودان المنطقة حيث تسعى إيران لإثبات تفوقها على إسرائيل بينما يسعى ترامب جاهدا لضمان عدم مهاجمة إسرائيل بتقديم مغريات لطهران.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 5 عادات ترفع ضغط الدم.. ما هي؟

ل

عربي ودولي "قناة 15" العبرية: إسرائيل قررت الرد عسكريا إذا استهدفتها إيران بالصواريخ

تعبيرية

منوعات روبوت يتسول في الشارع.. مشهد غريب يشعل مواقع التواصل في الصين

ل

أخبار محلية تعرف على أماكن الشاشات العملاقة لبث مباريات النشامى في المونديال

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

فن ومشاهير الفنانة أحلام تخطف الأنظار بإطلالة فضية فاخرة

ل

أخبار محلية المدن الصناعية: توقع إطلاق رؤية التحول الاستراتيجي نهاية العام

آلية العمل تعتمد الأداة على تقنيات تعلم الآلة لتحليل الصور محليًا دون الحاجة إلى رفعها إلى خوادم خارجية. وفي حال رصد محتوى يُصنّف على أنه حساس، قد يتم تشويش الصورة أو إخفاؤها جزئيًا، مع ظهور رسالة ت

تكنولوجيا ميزة جديدة في أندرويد تثير جدلًا حول الخصوصية وفحص محتوى الصور على الهواتف

ل

عربي ودولي إيران ترفض عرض ترامب.. وتتعهد بمهاجمة إسرائيل قريبا ​



 
 






الأكثر مشاهدة

 