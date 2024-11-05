قناصة على الأسطح .. إجراءات أمنية مشددة بمراكز التصويت للانتخابات الأمريكية

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، اتخذت السلطات في جميع أنحاء البلاد تدابير صارمة شملت تثبيت كاميرات أمنية حول نقاط التصويت ومراكز الفرز، وانتشار القناصة على أسطح المراكز.
وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشحان أساسيان هما الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة أرسلت فرقا إضافية إلى طرقات البلاد، مع تشديد عمليات المراقبة بالمسيَّرات.
وأوضحت أن الحرس الوطني رفع حالة تأهبه في ولايتي واشنطن ونيفادا تحسبا لاحتمال حدوث اضطرابات.
كما رُفع مستوى أمن صناديق الاقتراع إلى مستوى أعلى من خلال وضع "أزرار الطوارئ" في أكشاك التصويت.
الأناضول
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