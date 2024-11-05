 
الثلاثاء 2024-11-05 12:21 م
 

قناصة على الأسطح .. إجراءات أمنية مشددة بمراكز التصويت للانتخابات الأمريكية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 10:21 ص
الوكيل الإخباري-  اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التصويت ومراكز فرز الأصوات من أجل ضمان أمن الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد صباح اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، اتخذت السلطات في جميع أنحاء البلاد تدابير صارمة شملت تثبيت كاميرات أمنية حول نقاط التصويت ومراكز الفرز، وانتشار القناصة على أسطح المراكز.

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشحان أساسيان هما الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة أرسلت فرقا إضافية إلى طرقات البلاد، مع تشديد عمليات المراقبة بالمسيَّرات.

وأوضحت أن الحرس الوطني رفع حالة تأهبه في ولايتي واشنطن ونيفادا تحسبا لاحتمال حدوث اضطرابات.

كما رُفع مستوى أمن صناديق الاقتراع إلى مستوى أعلى من خلال وضع "أزرار الطوارئ" في أكشاك التصويت.

الأناضول
 
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