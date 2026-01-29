الخميس 2026-01-29 11:39 ص

قنبلة إعصارية تهدد نيويورك - تحذير

تعبيرية
 
الخميس، 29-01-2026 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   تتجه عاصفة شديدة تعرف بـ"القنبلة الإعصارية" نحو مدينة نيويورك حيث تهدد بثلوج إضافية وانخفاض جديد للحرارة.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى المدينة ليلة السبت وتستمر حتى يوم الأحد، حيث قد تتسبب في هطول أكثر من ثلاث بوصات من الثلوج فوق منطقة لا تزال تتعافى من عاصفة الأسبوع الماضي التي خلفت أكثر من قدم من الثلوج يومي الأحد والاثنين.

والقنبلة الإعصارية هي ظاهرة جوية تصف عواصف شتوية قوية تتشكل عادة فوق المحيط وتتطور بسرعة لتصبح ذات قوة مدمرة.

 
 


