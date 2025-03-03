قوات الأمن السورية تنتشر في جرمانا قرب دمشق

وأوضح طحان "ستعمل قواتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح".
وأضاف "أن المسلحين الخارجين عن سلطة الدولة رفضوا جميع الوساطات والاتفاقات"، مؤكداً أنه لن "تبقى بقعة جغرافية سوريّة خارج سيطرة مؤسسات الدولة، وقد لمسنا من أهالي مدينة جرمانا تعاوناً كبيراً في هذا الشأن".
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