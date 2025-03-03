 
الإثنين 2025-03-03 02:04 ص
 

قوات الأمن السورية تنتشر في جرمانا قرب دمشق

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 01:51 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير أمن محافظة ريف دمشق حسام طحان إن قوات الأمن بدأت الانتشار داخل مدينة جرمانا، وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال أحد العاملين في وزارة الدفاع تسليم أنفسهم.اضافة اعلان


وأوضح طحان "ستعمل قواتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح".

وأضاف "أن المسلحين الخارجين عن سلطة الدولة رفضوا جميع الوساطات والاتفاقات"، مؤكداً أنه لن "تبقى بقعة جغرافية سوريّة خارج سيطرة مؤسسات الدولة، وقد لمسنا من أهالي مدينة جرمانا تعاوناً كبيراً في هذا الشأن".
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي قوات الأمن السورية تنتشر في جرمانا قرب دمشق

ارشيفية

فلسطين مسؤولون إسرائيليون: مستعدون لعدم استئناف القتال لبضعة أيام

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم قرية في نابلس

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس- أسماء

غزة

فلسطين الاعلام العبري: الوسطاء طلبوا الانتظار بضعة أيام

السويد

عربي ودولي السويد تعلن استعدادها لإرسال قواتها إلى أوكرانيا بشروط معينة

غزة

فلسطين الاعلام العبري: إسرائيل لا تتوقع استئناف القتال خلال الأسبوع المقبل

البرلمان العربي

فلسطين البرلمان العربي يدين قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة



 




الأكثر مشاهدة