قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي

وقالت الوكالة إنه نحو 12 آلية للاحتلال الإسرائيلي توغلت عبر بوابة تل أبوالغيثار على الخط الفاصل مع الجولان المحتل، واقتحمت قرية حماطة وانتشرت فيها ودهمت منزل أحد الشبان وقامت باعتقاله، قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت مساء الجمعة، محيط قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بقذائف مدفعية عدة، متسببة بأضرار مادية في الأراضي الزراعية.
وتشهد مناطق ريف درعا الغربي، ولا سيما منطقة حوض اليرموك القريبة من خط فض الاشتباك، اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقوم باستهداف بعض المواقع والمناطق بالنيران في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
-
أخبار متعلقة
-
