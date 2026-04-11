قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الشورية "سانا"، السبت، بأن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة مداهمات.





وأشارت سانا إلى أن القوة الإسرائيلية تسفر اعتقلت شخصين اثنين، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال.



توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، باتجاه وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واعتقلت سوريّاً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا).



وقالت الوكالة إنه نحو 12 آلية للاحتلال الإسرائيلي توغلت عبر بوابة تل أبوالغيثار على الخط الفاصل مع الجولان المحتل، واقتحمت قرية حماطة وانتشرت فيها ودهمت منزل أحد الشبان وقامت باعتقاله، قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل.



وكانت قوات الاحتلال استهدفت مساء الجمعة، محيط قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بقذائف مدفعية عدة، متسببة بأضرار مادية في الأراضي الزراعية.





