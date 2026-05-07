قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

الوكيل الإخباري- توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.





وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن 8 سيارات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه جسر وادي الرقاد في درعا، وانتشرت بالمكان.



وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت الخميس الماضي في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب لاحقاً.



وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على السوريين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.





