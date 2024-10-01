قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

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الوكيل الإخباري- قال مصدران عسكريان سوريان اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ما لا يقل عن ثلاث محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا، إحداها في قاعدة جوية عسكرية. اضافة اعلان





وتشهد الأراضي السورية بين الحين والآخر هجوماً من قبل المقاتلات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر العام الماضي .