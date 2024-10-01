قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

وتشهد الأراضي السورية بين الحين والآخر هجوماً من قبل المقاتلات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر العام الماضي .
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