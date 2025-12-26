قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة

وأطلقت قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها المتوسطة من نقطة التل الأحمر الغربي باتجاه التل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، وفقا لـ الإخبارية السورية.
وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي.
وتوغلت دورية تابعة للاحتلال توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي وسط تحركات عسكرية في محيط المنطقة.
وتوغلت قوة للاحتلال في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، انطلاقاً من تل أحمر غربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، ومنها إلى قرية سويسة وانتشرت داخل القرية، وفتشت المارة وعرقلت الحركة.
وتأتي هذه الاعتداءات، في ظل عمليات للاحتلال الإسرائيلي يتخللها عمليات اعتقالات في ريف القنيطرة، حيث اعتقلت قوة تابعة للاحتلال خلال الشهر الحالي شابين من قرية بريقة القديمة، قبل أن تطلق سراحهما في وقت لاحق.
