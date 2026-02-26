قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا أثناء رعيه الأغنام غرب بريقة بريف القنيطرة

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة تابعة للاحتلال توغلت في المنطقة، واعتقلت الشاب واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة، واستولت على عدد من الأغنام.
