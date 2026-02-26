الخميس 2026-02-26 01:36 ص

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا أثناء رعيه الأغنام غرب بريقة بريف القنيطرة

الخميس، 26-02-2026 01:22 ص

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، شاباً أثناء رعيه الأغنام غرب قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة تابعة للاحتلال توغلت في المنطقة، واعتقلت الشاب واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة، واستولت على عدد من الأغنام.

 
 


