قوات "اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

وأكد قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي خلال زيارته إلى بلدة الضهيرة في جنوب لبنان، "دعم اليونيفيل الكامل للسكان"، مشددا على "التنسيق القوي والمستمر مع الجيش اللبناني، الذي يواصل تنفيذ عمليات نزع الألغام في المنطقة، وهي شرط أساسي لعودة المدنيين بأمان".
وأوضح أن "قوات حفظ السلام لا تزال على الأرض وتبقى ملتزمة دعم المجتمعات في جنوب لبنان".
وأضاف: "نواصل حث الجيش الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إذ أن وجوده شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وفي الوقت نفسه يبقى تنسيقنا مع الجيش اللبناني قويًا، ونواصل دعمنا للجيش في نشر قواته للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".
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