الثلاثاء 2025-05-06 11:04 ص
 

قوات "اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 10:28 ص

الوكيل الإخباري- دعت قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، محذرة من تفاقم الأوضاع في المنطقة وفقدان الاستقرار.

وأكد قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي خلال زيارته إلى بلدة الضهيرة في جنوب لبنان، "دعم اليونيفيل الكامل للسكان"، مشددا على "التنسيق القوي والمستمر مع الجيش اللبناني، الذي يواصل تنفيذ عمليات نزع الألغام في المنطقة، وهي شرط أساسي لعودة المدنيين بأمان".

اضافة اعلان


وأوضح أن "قوات حفظ السلام لا تزال على الأرض وتبقى ملتزمة دعم المجتمعات في جنوب لبنان".


وأضاف: "نواصل حث الجيش الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إذ أن وجوده شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وفي الوقت نفسه يبقى تنسيقنا مع الجيش اللبناني قويًا، ونواصل دعمنا للجيش في نشر قواته للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي نقابة الخدمات المالية: رقابة صارمة على شركات الوساطة والتداول مسؤولية فردية

تعبيرية

عربي ودولي إحباط تهريب 1300 جهاز "بيجر" مفخخ من تركيا إلى لبنان

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع الذهب الجنوني .. هكذا بلغت سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن

قب

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مؤلم مع المرض - صورة

للا

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تعلن عن إطلاق الحملة السنوية للصيانة المجانية لأجهزة التكييف المنزلي

ل

عربي ودولي قوات "اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

أرشيفية

خاص بالوكيل نقيب الفنانين يكشف آخر التطورات حول الحالة الصحية للفنان ربيع شهاب

لاى

أخبار الشركات شراكة بين نتورك إنترناشيونال–الأردن وجامعة مؤتة لدعم التعليم المالي وتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي



 
 





الأكثر مشاهدة